[Ciné-débat] MY LAND de Nabil Ayouch

[Ciné-débat]

MY LAND

un docu de Nabil Ayouch

(82’- France-Maroc - 2011)

De vieux réfugiés palestiniens qui ont fui en 1948 et n’ont jamais pu retourner sur leur terre se livrent à la caméra. L’enregistrement est ensuite montré à de jeunes Israéliens de vingt ans qui habitent sur cette terre sans vraiment connaître l’histoire qui les a précédés. Il en ressort un dialogue à distance qui confronte les vécus et les arguments des uns et des autres, et met en perspective le conflit israélo-palestinien sous un angle avant tout humain.

Audience Award, Festival de Cinéalma (France), 2011

Prix de la Presse, Festival du Film Arabe de FAMECK (France), 2011

La bande annonce

Projection suivie d’un débat en présence d’Henri Goldman, rédacteur en chef de la revue « Politique »

Réservations vivement recommandées !

http://www.lavenerie.be/

http://upjb.be