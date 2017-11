Conférence gesticulée "Voile et autres tissus de mensonge"

Dans ce monde qui se divise, juste une occasion d’entendre autre chose sur les musulmans et le fameux voile. Et s’il était possible de l’envisager autrement ? Une invitation à faire un pas de côté, à prendre conscience de nos préjugés ainsi que de ceux véhiculés dans le discours ambiant. A partir de ses expériences de quartier et de voyages, Hélène Delcourt défend le vivre ensemble, elle développe son point de vue et le partage avec vous : réflexions à trier et peut-être à emporter !

Une conférence gesticulée organisée par le Collectif belge des gesticulants et gesticulantes et le Centre culturel Garcia Lorca.

Ouverture des portes à 19h30

Entrée 4€

infos et contact : conferencesgesticuleesbelgique@gmail.com