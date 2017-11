Dans le cadre de la semaine "Gouverner 3.0", ce mercredi soir nous partirons d’une présentation de quelques-uns des thèmes développés dans la "Théorie du drone" de G. Chamayou pour discuter de ce que font à nos existences et ce que signifient politiquement les pratiques les pratiques actuelles de profilage, en particulier quand elles s’appuient sur des bases de données et des algorithmes. Quel rapport entre, d’un côté, la "lutte contre la fraude sociale" en Belgique, et, de l’autre, des drones volant qui lancent au Pakistan des missiles anti-char sur des personnes non-identifiées, parce que leur activité est associée par des algorithmes à celle de terroristes ?