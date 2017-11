Dans le cadre de la semaine "Gouverner 3.0"

Quartier sur table

par Despina Matsakis

Molenbeek 2016. Trois femmes. Mère, fille, et grand-mère. Trois singularités dans le rapport divin, au désir de justice, au choix de porter le voile et ses conséquences. Elles se racontent et racontent aussi les frères, les fils, les humiliations, l’arbitraire, l’après attentat, la peur.

Et comment trouver force et dignité.