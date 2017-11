Dans le cadre de la semaine "Gouverner 3.0"

Présentation de Radio Rivewest

Radio Rivewest c’est un blog d’écoute de capsules audio réalisé par des Molenbeekois et receuillant la parole d’habitants. Il est né fin novembre 2015, en riposte à la violente offensive policière, politique et médiatique qui s’est abattue sur le quartier du Vieux Molenbeek au lendemain des attentats de Paris. On évoquera comment ce quartier a été construit comme un territoire ennemi intérieur, notamment à travers l’application du Plan Canal.