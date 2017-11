Conférence "Lois travail : que viendra-t-il ensuite ?" organisée par le réseau européen Alter Sommet.

Français et anglais en traduction simultanée.

Alter Summit, c’est quoi ? C’est un réseau européen qui promeut une Europe démocratique, sociale, écologique et féministe, coordonné par le Gresea.

Malgré les nombreuses résistances, les gouvernements de différents pays européens ont mis en place d’importantes réformes qui, partout, attaquent nos codes du travail. Ces réformes ne font en réalité que prolonger le projet des gouvernements nationaux et des institutions européennes de modifier en profondeur les relations et le statut du travail avec une hyper-flexibilité du travail, autrement dit la précarisation des travailleur.euses, la pression à la baisse sur la rémunération des travailleur.euses les plus stables ainsi que l’atteinte au contre-pouvoir syndical.

