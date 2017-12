Nous avons le plaisir d’accueillir jeudi 7 décembre une partie de l’équipe du magazine C4 qui viendra présenter son dernier numéro :

À l’occasion du centenaire d’Octobre 17, l’équipe du Magazine C4 tente notamment de raconter comment la Révolution a habité leur imaginaire, quelles mythologies, paysages et esthétiques intimes elle a contribué à produire, quels chemins et détours elle a balisés.

L’enfance en Lada de Mademoiselle Catherine, la bande-son rouge de Philippe Belligoï, le baptême à la vodka et l’éducation communiste de RaF Pirlot, la théorie sur l’émancipation du Brolétariat de François Thoreau, le culte des superblocks de Sabina Sebastiani, la discut’ de Luca Piddiu avec le Courant Anarco Stalinien, Lénin et Twitter dans une uchronie de Jean Bourguignon…

ce n’est là qu’une partie de ce dossier spécial à découvrir en présence de la rédaction et en mode papote dans un cadre convivial.

19h : ouverture des portes & apéro.