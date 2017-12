par Barbara Van Dyck, chercheuse et membre du Field liberation Movement

Pourquoi les histoires fabriquées dans les universités sont-elles plus vraies que celles qu’on fabrique dans les champs ? Depuis quand les chercheurs.euses savent-ils/elles plus sur l’agriculture que les paysan.ne.s ? Comment éviter que la science moderne contribue à détruire les savoirs et les enfants ? Quelle juste place pour l’université dans le monde de demain ? Une promenade errante dans un champ à la recherche du sens.

Une conférence gesticulée, c’est quoi ?

La conférence gesticulée est un style de spectacle, et avant tout un outil d’éducation permanente/populaire. A l’intersection entre le théâtre et la conférence académique, l’objet gesticulé a pour propriété essentielle de mêler sous une forme narrative le vécu des conférenciers ou conférencières (le « savoir chaud ») et les éléments de théorie (le « savoir froid »). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la société et à développer l’esprit critique.

Vidéo FLM : peupliers OGM : fausse solution