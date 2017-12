[Projection] L’esprit de 45 (Ken Loach)

Le mercredi 13 décembre à 20h

le cinéma d’Attac présente

L’ESPRIT DE 45​

un doc de Ken LOACH

1945... Après l’effort collectif déployé pour vaincre le péril nazi, une période extraordinaire s’ouvre en Grande-Bretagne. Dans un climat de liesse et d’optimisme politique, le peuple se sent pousser des ailes.

La fraternité, devenue le mot d’ordre de l’époque, conduit à l’émergence d’un nouvel idéal social. Signe manifeste de cet enthousiasme : la victoire-surprise du Parti travailliste, tenu d’appliquer des mesures d’avant-garde. Sous l’impulsion du nouveau gouvernement, le pays entame la construction de logements sociaux par dizaines de milliers, et crée le National Health Service –un système de santé accessible à tous, ultra-performant. Un programme de « réappropriation » des grandes entreprises se met en place. Les mines et les docks sont nationalisés ; l’électricité et le gaz deviennent des propriétés publiques.

Autant dire que le « dernier » documentaire de Ken Loach est porté par une allégresse formidable aux effets étonnants : rendre les spectateurs ébahis et heureux. Car à travers des archives étonnantes, on y découvre pourquoi, « alors, tout semblait possible ». The Spirit of ’45... Le réalisateur britannique espère, c’est clair, que l’on tire –dans cet « aujourd’hui » rempli d’austérité et de repli sur soi– les enseignements de cette période solidaire, marquée par un esprit de combativité sans pareil. « J’avais cette histoire en tête depuis longtemps. Mais je pense que c’est le bon moment pour en rappeler les événements prodigieux. Par contre, ce que nous vivons à l’heure actuelle ressemble furieusement aux années 30 avec la récession, le chômage de masse, la grande pauvreté, la montée des partis fascistes et néo-nazis ».

Pédagogique sans être didactique, pointu sans être rébarbatif, émouvant sans être misérabiliste, britannique tout en étant universaliste..., L’esprit de 45 entremêle la joie à des moments de grâce exaltants. Un grand moment de cinéma.

THE SPIRIT OF ’45

Grande-Bretagne 2013 / 95 minutes

L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be - http://bxl.attac.be - tél : 0494 808 854