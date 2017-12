Flexibilité à outrance !

Destruction des pensions !

Casse du service public !

Attendre 2019

pour COMBATTRE ?

Conférence-débat avec :

Carine ROSTELEUR

Secrétaire régionale CGSP-ALR (FGTB)

Martin WILLEMS

Secrétaire syndical CNE (CSC)

Le gouvernement Michel continue son oeuvre de destruction des conquêtes sociales alors qu’il est tout à fait minoritaire en Wallonie et à Bruxelles. Sur l’ensemble des parlementaires qui le soutiennent, 76% proviennent de Flandre, 19% de Wallonie et 5% de Bruxelles !

Kris Peeters (ex-président de l’UNIZO, une organisation patronale), ministre CD&V de l’Emploi, s’affaire à bousiller la réglementation du travail alors que son collègue Daniel Bacquelaine (MR) lamine les pensions.

Steven Vandeputte, ministre N-VA de la Fonction publique s’occupe d’anéantir le statut des agents des services publics et son collègue N-VA Johan Van Velthoven, ministre des Finances prépare une pseudo « baisse de l’impôt sur le travail » (en réalité un pillage des caisses de sécurité sociale) et ce, après avoir baissé l’impôt des sociétés !

Et ce n’est pas tout ! Les flexi-jobs (contrats Zéro heure, payés en dessous du barème et sans sécurité sociale) introduits en 2015 dans l’Horeca sont maintenant étendus aux pensionné.es. Embaucher un pensionné dans une boulangerie coûtera moins cher que d’engager un ouvrier payé à l’heure et sous contrat. Car le pensionné sera payé en dessous du barème, sans cotisations sociales, sans horaire fixe et... mis dehors sans préavis. Où on va là ? On retourne deux siècles en arrière ?

Comment est-ce possible alors qu’en décembre 2014 une grève générale faisait chanceler le gouvernement Michel ? Faut-il attendre les élections de 2019 ? Et si le prochain gouvernement est le même ? Comment débloquer la situation pour relancer les luttes dès 2018 ? Comment s’organiser et avec quel objectif ?

Org : Formation Léon Lesoil

Info : 0487 209 062

en collaboration avec GAUCHE ANTICAPITALISTE

Entrée gratuite

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles