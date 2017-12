Le conflit Marx Bakounine

Lors de cette soirée, nous lirons et commenterons des écrits de Karl Marx et de Mikhail Bakounine, publiés entre 1864 et 1873, pour mieux comprendre les idées qui les opposaient. Leur conflit a contribué à la fin de la Première Internationale et a fondé l’opposition entre "communistes autoritaires" et "communistes libertaires" que nous connaissons encore aujourd’hui."

