Ce mercredi 13 décembre, Aïda Abida présentera son livre « Non-violence en Islam, le djihad du cœur ». Issue de l’Algérie colonisée et de la répression post-indépendance, elle a fait le choix politique de la non-violence comme philosophie et comme mode de vie. À travers son livre, Aïda Abida nous raconte son parcours et nous présente une pensée non-violente islamique, issue du patrimoine coranique et prophétique, qui a inspiré et façonné sa foi musulmane.

Victime et témoin de violences familiales et du terrorisme algérien des années 90, Aïda Abida a voulu comprendre les causes de cette fureur omniprésente. Ancienne journaliste, elle fuit l’Algérie en 1994 pour venir s’installer en Europe. En 2007 elle entame une formation en sciences islamiques à l’UCL.

« Je choisis de valoriser ce qui nous rassemble au-delà des différences confessionnelles, ce qui fait notre commune humanité, c’est-à-dire les valeurs de la coopération, de la négociation et de l’acceptation de l’autre dans le respect réciproque, autrement dit une culture de la non-violence. Les valeurs de paix et de fraternité sont dans les fondements de l’islam, comme la justice, la solidarité et le respect de la vie humaine et du Vivant en général. Mon engagement pour la non-violence est un choix politique alternatif à la sempiternelle violence. » – Aïda Abida

