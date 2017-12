Un appel à action en soutien à la prisonnière anarchiste Samantha Faulder

Sam Faulder est une prisonnière anarchiste purgeant actuellement une réclusion à vie dans une prison en Angleterre. Sam subit une erreur judiciaire qui lui a déja fait passer plus de dix ans dans le système carcéral. Elle travaille maintenant avec le Projet Innocence de l’Université de Cardiff afin de faire appel.

En 2016 un cancer a été diagnostiqué à Sam et elle n’a toujours pas reçu de traitement à cause des défaillances du service médicale de la prison et de la société privé d’incarcération, Sodexo, suite à des réductions dans le budget.

L’Anarchist Black Cross de Bristol demande aux camarades d’envoyer force et solidarité à Sam dans sa lutte pour la liberté et les soins de santé.

S’il vous plait envoyez des lettres, organisez des actions de solidarité et répondez aux alertes des actions organisées pour maintenir la pression sur les autorités afin qu’elle obtienne son traitement.

Pour écrire à Sam :

Samantha Faulder A1209CF HMP Foston Hall Foston

Derby Derbyshire DE65 5DN

FREEDOMFORSAM.ORG // BRISTOLABC.WORDPRESS.COM/SUPPORT-SAM