Les Palestiniens reconnaissent le Texas comme faisant partie du Mexique

JERUSALEM – En réponse à la reconnaissance de Jérusalem comme capital d’Israël par le Président Américain Donald Trump, l’Autorité Palestinienne a annoncée qu’elle reconnaissait le Texas comme étant un état du Mexique violemment annexé par les Etats Unis dans les années 1840.

“Le territoire au Nord et à l’Est du Rio Grande est très important pour le peuple Mexicain,” a expliqué un porte parole de l’Autorité Palestinienne. “Avant que les Americains ne s’intallent et imposent l’esclavage, le Mexique contrôlait ce territoire. Puis, le Président Polk a envoyé ses armées pour envahir le reste du territoire Mexicain, et forcer le pays à abandonner la Californie, le Nouveau Mexique, la plus grande partie de l’Arizona, le Nevada, l’Utah et une partie du Wyoming et du Colorado. Nous reconnaitront peut-être bientôt ces états comme faisant partie du Mexique également.”

Le Président Palestinien Mahmoud Abbas dit qu’il espère que cette nouvelle approche des relations Américano-Mexicaines aidera a apaiser les tensions entre les deux pays au niveau de l’immigration et de la sécurité.

“Nous comprenons que l’état du Texas est sacré pour beaucoup d’Américains, mais ils doivent comprendre qu’une solution à deux états n’était pas faisable.” a expliqué Abbas.

“De plus, la plupart des habitants du Texas parlent espagnol”

Le consulat Palestinien de la ville de Mexico sera bientôt déplacé à Houston pour formaliser officiellement le territoire saisi comme étant une part du Mexique.

http://complots-faciles.com/blog/2017/12/07/palestiniens-reconnaissent-texas-faisant-partie-mexique/