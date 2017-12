En 2017, sept pays ont activement persécuté les non-croyants

05/12/2017

C’est ce que met en évidence le nouveau rapport « The Freedom of Thought Report« de l’International Humanist and Ethical Union (IHEU) (1) présenté ce mardi 5 décembre au Parlement européen à Bruxelles.

Lire l’article >> https://www.laicite.be/en-2017-sept-pays-ont-activement-persecute-les-non-croyants/