Manifestation contre la venue de Netanyahu

L’association belgo-palestinienne ainsi qu’une quarantaine d’organisations appellent à un rassemblement contre la venue de Netanyahu ce lundi 11 décembre à Bruxelles. Cette mobilisation est d’autant plus importante suite à la décision du président américain de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem. L’Union européenne doit agir rapidement pour faire cesser ces violations du droits internationales qui persistent depuis des décennies.

Appel contre la venue de Netanyahou le lundi 11 décembre 2017

Netanyahu Not Welcome ! Boycott Apartheid leader !

Ce lundi 11 décembre 2017, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu sera à Bruxelles. Invité par Federica Mogherini, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Netanyahu participera « à un échange de vues informel avec les ministres de l’Union européenne en marge du conseil des Affaires étrangères. »

Nous dénonçons la venue de Netanyahu sur le sol belge et européen. Depuis 2009, date de sa dernière prise de fonction à la tête d’un gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou n’a cessé d’agir à l’encontre des droits fondamentaux du peuple palestinien et plus largement, à l’encontre du droit international. Netanyahu s’est récemment vanté d’être le Premier ministre sous lequel le plus grand nombre de colonies israéliennes en Palestine ont vu le jour, riant ainsi au nez des demandes de l’Union européenne qui, paradoxalement, l’accueille aujourd’hui en grande pompe.

Depuis l’adoption de la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’ONU qui condamnait une nouvelle fois la colonisation, par 14 voix contre zéro et une abstention, les autorités israéliennes ont accéléré les plans de colonisation, adopté une loi légalisant la confiscation des terres privées palestiniennes et déclaré leur intention de maintenir les colonies à jamais, affichant ainsi de manière délibérément provocatrice leur volonté bien arrêtée d’ignorer les règles les plus essentielles du droit international.

Le Premier ministre israélien est aussi à l’initiative de l’attaque dévastatrice contre Gaza « Bordure protectrice » en 2014, lors de laquelle, d’après les Nations unies, 2 251 Palestiniens, dont 1462 civils, ont été tués. Outre les morts, 11 000 Palestiniens ont été blessés et 100 000 déplacés. Dans un rapport publié après l’agression sur la Bande de Gaza, Amnesty International aboutit à une conclusion sans appel : l’État d’Israël s’est rendu coupable de crimes de guerre dans la Bande de Gaza, par ailleurs toujours asphyxiée par un blocus israélien vieux de 10 ans.

En outre, la politique d’extrême droite du gouvernement Netanyahu ne fait qu’éloigner la perspective d’une paix juste et durable au Moyen-Orient ; jamais la politique d’occupation israélienne n’a été aussi brutale pour le peuple palestinien, jamais le régime d’apartheid imposé aux Palestiniens n’a été aussi évident. Arrestations arbitraires, destructions d’infrastructures, soutien politique aux colons, oppression et humiliation font partie de la vie courante des populations de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Enfin, en Israël même, un climat délétère s’est installé et une véritable chasse aux sorcières est en cours contre les défenseurs des Droits de l’Homme.

Comment tolérer que, malgré cette liste non exhaustive des crimes imputés à Benyamin Netanyahu, celui-ci soit le bienvenu à Bruxelles au côté de nos ministres des Affaires étrangères ? En accueillant Benyamin Netanyahou, l’Union européenne légitimisme, mais se rend aussi complice d’une politique raciste et criminelle, s’alignant ainsi sur des soutiens à la politique israélienne tels Donald Trump, l’ AFD en Allemagne, le Front national et d’autres mouvements d’extrême droite.

Nous condamnons fermement la venue de Benyamin Netanyahou à Bruxelles et revendiquons notre combat pour la libération du peuple palestinien. Ce combat, inspiré des luttes contre les politiques coloniales ou racistes, est aussi celui d’une société égalitaire qui exclut toutes formes de racisme, dont l’islamophobie et l’antisémitisme.

Dès lors, nous exigeons de l’Union européenne que Benyamin Netanyahu ne soit pas accueilli à Bruxelles ce 11 décembre

L’Europe dispose de moyens directs pour œuvrer au respect du droit international, à savoir la fin de l’occupation, la libération des prisonniers politiques palestiniens, la fin du blocus de Gaza et le droit au retour des réfugiés palestiniens chassés il a 70 ans.

Nous appelons l’Union européenne et ses Etats membres à oeuvrer pour une paix juste et durable dans la région, notamment en supprimant l’Accord d’Associations EU-Israël et en pratiquant un embargo militaire contre l’Etat coupable de crime de guerre.

Liste des premiers signataires :

Association belgo-palestinienne Abp Asbl

Palestina Solidariteit

ECCP – European Coordination of Committees and Associations for Palestine

Plate-forme Charleroi Palestine

Antwerp For Palestine

Agir pour la Paix

Bruxelles Panthères

Checkpoint Singers

Comac, (Mouvement étudiant du PTB – PVDA studentenbewegin

Comité BDS ULB

Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie

Communauté Palestinienne de Belgique et du Luxembourg

Coordination Paix Juste au Proche – Orient Brabant Wallon

Cnapd Asbl

Coordination Namuroise Belgo-Palestinienne

écolo j

Gents ActiePlatform Palestina

Intal Globalize Solidarity

Investigation Discovery

JOC Bruxelles

M3M Médecine pour le Tiers Monde / G3W

Mouvement des jeunes socialistes

Mouvement Citoyen Palestine

Mouvement Ouvrier chrétien

Mouvement Présence et actions culturelles

Parti Communiste belge

Plateforme Watermael-Boitsfort Palestine

PJPO Mazrine

PTB-PVDA (Parti du Travail de Belgique – Partij van de Arbeid van België)

Union des Progressistes Juifs de Belgique – UPJB

Union des femmes Palestiniennes de Belgique et au Luxembourg

L’Union syndicale étudiante (USE)

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

Solidarité Socialiste

ViaVelo Palestina

Vrede vzw