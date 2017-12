Patron, quand tu me payes c’est à la fin du mois, ça veut dire que tu n’as pas l’argent pour me payer avant ? Ou bien ça veut dire que tu ne me fais pas confiance, que tu veux être sûr que je vais faire le travail, que je ne vais pas partir avec l’argent. Je dois donc gagner ta confiance ? Au bout de combien de mois aurai-je ta confiance ? Dans 10 ans tu me payeras encore à la fin du mois. C’est à moi de faire confiance, au nom de quoi ?

Chaque mois tu gagnes des sous grâce à moi, ton argent c’est mon travail, dans 10 jours ou 10 mois, tu auras assez d’argent pour me payer d’avance, en supposant que tu n’avais pas d’ argent avant que je bosse pour toi, mais tu me payeras à la fin du mois quand même.

Quand tu me demandes de vivre tout un mois sans mon salaire, tu t’endettes de plus en plus sur trente jours. chaque jour qui passe tu me dois plus d’argent. Tu t’en fous, je ne réclame pas d’intérêts.

Quand tu me payes à la fin du mois et bien tu me demandes d’être autre chose que ton employé. Je m’explique. Le premier mois tu me demandes d’avoir des économies, donc d’avoir un passé qui implique que j’ai pu y trouver des moyens de subsistance, et qui implique aussi que je ne les ai pas dépensés. De quel droit t’immisces-tu ainsi dans ma vie ?

Ou bien tu t’en fous, tu ne penses pas à si je peux manger ou pas. Alors de quel droit méprises-tu ma vie à ce point ?

Le deuxième mois tu me demandes d’avoir fait des économies sur mon premier salaire, seule ressource pour vivre du jour 30 à 60.

Mon propriétaire me demande le loyer au début du mois. je suis censé le payer avec quel argent ? Si c’est avec mon salaire alors il y a un problème, le premier mois c’est impossible. Lui aussi s’immisce dans mon passé en me demandant une caution, je dois donner 2 loyers sans avoir habité nulle part, je paye d’avance le droit d’habiter au prix fort.

Si on me demande d’avoir des économies alors on me demande de ne pas dépenser mon salaire en entier. Donc on me demande de vivre avec moins d’argent que ce que je gagne. La caution de l’appartement mon proprio la prend quand je déménage, parce que soit disant c’est abimé. C ’était abimé quand je suis arrivé mais il avait tout peint en blanc pour cacher la misère. Alors du coup mon loyer est plus cher qu’indiqué, et il se paye les travaux de rénovations -minimum- avec mon argent. Ca veut dire que j’entretiens son patrimoine. Comme j’entretiens ton patrimoine aussi, patron. Je me suis laissé dire que tu possédais un appartement acheté avec mon travail.

Tu payes mal, je travaille beaucoup. Tu pleures parce que soit disant c’est dur pour toi. Mais c’est dur pour moi, et je ne pleure pas comme toi. L’argent que je te fais gagner te sert à prendre ton revenu et à en gagner plus demain grâce à moi et aux autres ouvriers. Tu me dis que la conjoncture est difficile alors qu’elle t’ est favorable à plein. Est-ce que c’est ça se faire entuber ?

Quand tu pleures tu me fais travailler plus car dans tes pleurs tu mets de la pression et du chantage comme quoi tu vas mettre la clé sous la porte. Quand tu te plains ça fait donc diminuer mon salaire horaire et augmenter tes bénéfices.

Ou encore tu cries que tu vas me remplacer si je ne travaille pas plus, pour ça tu as besoin de chômeurs, de travailleu-se-r-s clandestins, de gens dans la merde. Ils travaillent donc gratuitement, même sans travailler, juste en existant, à garantir ta richesse.

Je dis tout ça parce que je vois bien que je change de travail souvent et que je dois déménager pour être polyvalent et disponible. Mais mon nouveau loyer est celui d’un autre ouvrier qui a déménagé aussi mais plus cher.

Voilà patron, ce que je me suis dit hier. Je cherche une solution à mon problème.