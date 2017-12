Le photographe Dirk Braeckman a été invité à la 57e Biennale de Venise, où il a présenté une sélection d’œuvres monumentales dans le pavillon belge. Ses clichés en noir et blanc transmettent un sentiment de calme, et combinent intimité et distance pour créer un univers privé et isolé, dont le sens reste indéfini. Pour BOZAR, Braeckman adapte son projet à l’architecture de Victor Horta. De Venise à Bruxelles, d’un bâtiment emblématique de l’entre-deux-guerres à un autre.

Image : L.V.-V.L.-(3)-2016 © Dirk Braeckman, courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp Dirk Braeckman