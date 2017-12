BOZAR consacre une exposition à l’un des artistes modernes les plus connus et un observateur passionné d’un siècle bouillonnant : Fernand Léger. Centrées sur la fragmentation et le rythme syncopé d’une société en évolution rapide, ses peintures font fi des conventions artistiques. Le paysage urbain, traversé de véhicules et de machines, était son environnement de prédilection. Avant de devenir peintre, Léger était apprenti architecte et toute sa vie, il a gardé une relation particulière avec l’architecture. Il partageait la fascination des poètes d’avant-garde pour les nouvelles formes de communication visuelle comme la publicité et la typographie. Il était ébloui par Charlie Chaplin et le cinéma et, à travers sa carrière, Léger a travaillé avec des réalisateurs, des chorégraphes et des compositeurs, concevant décors et costumes. Cette exposition remarquable vise à présenter toutes les facettes de ce géant du XXe siècle.

Image : Fernand Léger, Les Loisirs-Hommage à Louis David, 1948 – 1949 © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-François Tomasian/Dist. RMN-GP © SABAM Belgium 2018