Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in een

artikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke en

morele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1]

Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom en

historicus Sandew Hira [2]], die zijn verdiensten heeft in de anti-racisme

strijd en het op de juiste manier op de kaart zetten van het slavernijverleden

[3], maar ten aanzien van de gerechtigheid inzake de politieke misdaden van

de voormalige militaire dictatuur onder leiding van D. Bouterse, huidig

president van Suriname, een uiterst kwalijke rol gespeeld heeft.

In plaats van te ijveren voor de berechting van de verantwoordelijken

voor de Decermbermooorden, doet Hira, nota bene de BROER van een

van de 8 Decemberslachtoffers, de advocaat John Baboeram [4],

middels zijn project ’’Getuigenis van president Bouterse’’, er alles aan

om D. Bouterse en consorten, verantwoordelijk voor de Decembermoorden

en andere misdaden [5] uit de wind te houden en de rechtsgang te frustreren. [6]

Om nogmaals te benadrukken, hoe belangrijk ik het vind, dat gerechtigheid wordt

gedaan, heb ik een ingezonden stuk gestuurd naar een aantal Surinaamse en

Nederlandse kranten, wat direct hieronder volgt.

Suriname Mirror heeft het inmiddels gepubliceerd. [7]

Het is heel goed nieuws, dat het proces ondanks alle politieke

tegenwerking [amnestiewet, misbruik van artikel 148, Grondwet] [8]

toch weer is opgestart en dat de strafeis tegen de verdachten is geformuleerd. [9]

En nu maar hopen, dat er ook een daadwerkelijke uitspraak/veroordeling komt !

Zonder dat en de berechting van alle andere politieke misdaden, onder het

militaire regime Bouterse gepleegd, kan er geen rechtsstaat zijn in Suriname.

RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ !

Astrid Essed

Geachte Redactie,

Afgelopen vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders

van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse,

huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces

werden geexecuteerd, na gefolterd te zijn.

Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een

couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was,

is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering.

Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn.

Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde

militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt :

Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair

F. Ormskerk [mei

1980], onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van

leden van de voormalige ’’oude politiek’’ en dissidente militairen, de

executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker,

in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog tegen voormalig

rebellenleider en huidig politicus, R. Brunswijk

[waaronder de massaslachting te Moiwana]

Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog

berecht te worden.

Maar om terug te komen op de Decembermoorden :

Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten

van de Decembermoorden nu is geformuleerd.

Te hopen is, dat er niet weer politieke manoevres zullen plaatsvinden

[zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet] om de rechtsgang te

frustreren.

Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische

rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed

Amsterdam

