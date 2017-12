Dix ans après sa mort et cinquante ans après mai 68, BOZAR consacre une exposition à l’auteur le plus primé de Flandre : Hugo Claus. L’expo multidisciplinaire montre Claus sous toutes ses facettes : auteur, peintre, metteur en scène, réalisateur. Mais il ne s’agit néanmoins pas d’une approche traditionnelle de sa vie et son œuvre. Le commissaire Marc Didden a conçu avec amour – con amore – une exposition très personnelle non pas sur Claus mais pour Claus. Un portrait à part, composé d’images d’archives, de photos et d’extraits de textes soigneusement sélectionnés, ainsi que d’œuvres d’art d’Appel, Raveel et Ensor, entre autres, mais aussi d’artistes contemporains comme Borremans, De Cordier, Dillemans et Vanriet. Mentionnons aussi le lien étroit entre Claus et le Palais des Beaux-Arts, où il a exposé pour la première fois en 1959, participé au légendaire « Poëzie in het Paleis » (« Poésie au Palais ») en 1966 et organisé une soirée de protestation contre la censure en mai 68.

Image : Claus 1986, courtesy Herman Selleslags