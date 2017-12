Le 21 décembre 2017, nous appelons à laisser libre recours à notre imagination et à exprimer notre solidarité sous de multiples formes. Une fois de plus, nous montrerons que nos compagnon.ne.s incarcéré.e.s ne sont pas seul.e.s mais bel et bien présent.e.s à nos côtés dans les rues.

Ils veulent même ériger des murs encore plus hauts entre nous, non seulement faits de béton et d’acier, mais aussi de solitude et d’isolement. Et ces murs, nous voulons les détruire, par amour, affection, rage et solidarité pour notre compagnonne Lisa.

Vous pouvez envoyer photos et vidéo à l’adresse : solidaritatrebel@riseup.net

Plus infos sur l’affaire des braquages à Aachen et la solidarité active avec les inculpé.e.s