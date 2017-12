Quinoa l Soirée d’infos projets internationaux 2018 l Namur

Les projets internationaux de Quinoa proposent à toute personne de s’impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des associations partenaires en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Un projet comprend le séjour sur place durant un mois (juillet-août 2018), une phase de formation préparatoire, ainsi qu’un moment de débriefing-retrouvailles au retour du projet.

Cette année, les projets se déroulent : en Équateur, au Bénin, au Sénégal, au Népal, aux Philippines. L’objectif ? La rencontre interculturelle ; une meilleure compréhension des réalités socioculturelles, politiques et économiques du monde actuel ; la découverte d’initiatives porteuses de changement social, au Nord comme au Sud !



Nos soirées d’infos sont l’occasion d’en savoir plus et de rencontrer nos ancien-nes participant-es... A vos agendas !

06/02 et 15/02 - 18h30 > Bruxelles Mundo-b, 26 rue d’Édimbourg - 1050 Ixelles ;

07/02 - 18h30 > Mons Auberge de Jeunesse 2 Rampe du Château ;

08/02 - 18h30 > Liège Casa Nicaragua, 23 rue Pierreuse ;

13/02 - 18h30 > Namur Maison de l’Écologie, 26 rue Basse Marcelle ;

14/02 - 18h30 > Louvain-La-Neuve Maison du développement durable, 2 place Agora ;

Plus d’infos ? www.quinoa.be - info@quinoa.be - 02 893 08 70

http://www.quinoa.be/blog/pi-quinoa/