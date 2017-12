Épifurie ! La fête sans roi ! En soutien à Piratons-Bxl !

L’épifurie, journée d’activité et fête sans roi ni maitre !

Au programme des activités, des jeux, des projections et des concerts.

En soutien à Piratons-Bxl, collectif de squatteur.euse.s.

Activités :

Chasse aux trésors

Lecture théatrale

Jeux

Atelier pisse-debout

Projections :

Trainsquatting : Docu sur les squats à Ljubjana (Slovènie) entre 1999 et 2003 ! VOSTFR 28 minutes

La Nouvelle Babylone : Film muet de 1929 sur la Commune de Paris. 93 minutes

Concerts :

Le Chat Sec (Jazz moderne et métaux lourds) -> https://www.facebook.com/lechatsec/

MiseEnScène (Ska-punk)

Ztratila Se Kocka (darkhordeon, cris, chants et textes) -> https://www.facebook.com/ZTRATILA-SE-KOCKA-116027458500580/

Corto et Moustache

La Pieuvre

King’s Queer -> https://www.facebook.com/KingsQ.Music/

Asmik -> https://www.facebook.com/Asmikist/

Phil Back D -> https://www.facebook.com/haztekno666/

HaiXkick (Grindcore/power-violence) -> https://www.facebook.com/HaïXkicK-130166880881023/

+ A confirmer

Programme plus détaillé à venir..