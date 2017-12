Le nationalisme et la route du bonheur pour les Chinois

La société chinoise est au stade le plus sombre maintenant. Dans de telles circonstances, les jeunes deviennent impuissants et faibles sans pouvoir résister à la corruption. Même les plus courageux ne peuvent que se taire et se soumettre au destin. Quand c’est vraiment insupportable, le suicide est la seule issue. La Chine est paralysée ; Où pouvons-nous trouver le bonheur ? Certains jeunes conscients croient que la seule façon d’améliorer la situation actuelle de la Chine est de promouvoir le « nationalisme » et d’identifier le « nationalisme » comme la seule voie de bonheur pour les Chinois. Les voix du « nationalisme » se sont répandues dans toute la nation. Je frémis à une telle pensée. Le « nationalisme » est en fait l’obstacle au progrès humain. En tant que membre de cette société, je ne peux pas accepter le nationalisme contre ma conscience. Je dois argumenter contre le nationalisme et montrer le vrai chemin du bonheur pour les Chinois. Mes mots sont sincères et je souhaite recevoir la sympathie de personnes qui refusent d’ignorer leur conscience.

Qu’est-ce que le nationalisme ? Tolstoï dit : « Le nationalisme est le lieu de l’exécution. Ce qu’il pratique est l’art de tuer ; ce qu’il discute est les façons de tuer. Cela n’a rien à voir avec la vie réelle des masses. » Cela peut sembler ridicule, mais cela capte bien l’essence du « nationalisme ». À l’exception des militaristes et des politiciens de sang-froid, tous les êtres humains détestent la guerre. L’origine de la guerre se trouve souvent dans « l’amour de la nation ». Si les êtres humains s’aiment et travaillent ensemble heureusement, il ne peut y avoir de guerre. Après la naissance de la nation pendant « l’ère du désir animal », le « nationalisme » est apparu, dont la cause et le but étaient tous l’égoïsme et la cupidité. Par exemple, lorsqu’un État veut étendre son territoire, il sacrifie son peuple à envahir d’autres nations pour satisfaire son désir animal. Si elle gagne, seuls les militaristes et les politiciens peuvent profiter du fruit du succès. Si elle est vaincue, les gens doivent supporter des dépenses militaires de soutien. Est-ce que cela profite aux masses ? Pauvres masses, se rendent-ils compte que le nationalisme est l’arme qui tue leurs pères, sœurs et frères bien-aimés ? Un exemple prouve que le « nationalisme » est un monstre de tuerie : à la fin du 19ème siècle, l’Etat allemand a promu le sentiment nationaliste et introduit le système de conscription. Tous les mâles adultes devaient servir dans l’armée ; même les érudits et les moines devaient suivre les ordres des militaristes et des politiciens pour tuer les civils. Lorsqu’ils ont reçu l’ordre de briser les grèves des travailleurs, ils ont même dû tuer leurs propres proches qui ont pris part aux grèves. Si ce n’est pas un exemple de cruauté, je ne connais rien au monde qui puisse être plus cruel.

Mon argument contre le nationalisme est que le développement du nationalisme n’amènera pas les Chinois au bonheur, mais à la misère. Il n’y a qu’un seul chemin vers le bonheur et nous ne pouvons y arriver qu’en renversant les systèmes suivants :

L’Etat : l’Etat est une organisation d’autorité qui protège la loi, nous assassine en nous privant de nos moyens de subsistance, nous insulte et aide les capitalistes à piller les pauvres. L’état crée la loi pour restreindre notre liberté ; cela nous oblige à nous battre contre notre nature pacifique ; cela nous encourage à rivaliser avec les gens d’autres pays alors que nous sommes supposés nous entraider. L’État agit toujours contre notre nature ; il n’a jamais rien fait pour nous avantager. De plus, l’État est à l’origine du nationalisme. Nous devons renverser l’état si nous devons rechercher le bonheur.



Propriété privée : la propriété privée est la récompense du pillage. La propriété était à l’origine partagée par tous les gens. Cependant, certains hommes, soit en utilisant leur intelligence ou leur force, ont commencé à occuper des propriétés publiques ou ont fait de nombreuses personnes sans abri. Ils ont également commencé à embaucher des gens pour travailler pour eux. Les produits que les travailleurs produisent ne sont appréciés que par leurs patrons. C’est l’exemple le plus injuste du monde. De plus, le système de propriété privée fait que les gens sont en concurrence les uns avec les autres ; le crime augmente et la moralité diminue. Nous constatons également que l’État s’appuie sur le système de la propriété privée pour survivre. Donc, une fois que nous abandonnons la propriété privée, nous renverserons facilement l’État.



Religion : la religion limite les esprits et entrave le progrès humain. La religion nous enseigne à croire en la superstition alors que nous devrions chercher la vérité ; la religion nous encourage à être conservateurs alors que nous devrions agir progressivement. Les chrétiens disent : "Dieu est tout-puissant ; Dieu est la vérité, la justice, la bonté, la beauté, le pouvoir et la vie tandis que l’homme est la tromperie, l’injustice, le péché, la laideur, l’impuissance et la mort. Dieu est le maître et l’homme l’esclave. L’homme ne peut jamais trouver la justice et la vérité par lui-même ; l’éternité est donnée par la puissance de Dieu. Dieu crée le monde et envoie des rois et des représentants pour le représenter. Ainsi, le peuple devrait aussi devenir l’esclave de nos rois et de nos fonctionnaires. »(C’est ce que Charles Ier d’Angleterre voulait dire par« droit divin des rois ».) C’est l’essence du christianisme. Le puissant christianisme est un exemple d’autres religions. Bakounine a raison de dire que s’il y a un vrai Dieu, nous devrions le détruire. Laisse-nous essayer !



Les systèmes ci-dessus sont nos ennemis. Nous devons les renverser pour trouver notre chemin vers le bonheur. Après les avoir éliminés, nous redistribuerons la richesse, donnerons aux gens l’autonomie de s’organiser et de s’entraider. A chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. L’individu cherche à bénéficier à la société ; la société cherche à protéger l’individu. N’est-ce pas le bonheur ? Mais pour atteindre le bonheur nous coûte un sang énorme. Bakounine a dit : "La révolution est l’effort le plus excitant et le plus agréable ! Souhaitez-vous vous attarder dans votre vie en vous retroussant sous la puissance du mal, ou en risquant honnêtement votre vie en luttant contre le diable sans se retourner ! »Comme c’est excitant et courageux ! J’espère que nos amis nous rejoindront avec un esprit fougueux pour accomplir l’effort le plus excitant et le plus agréable de la révolution. Marchons ensemble sur la route du bonheur !

Septembre 1921,

Ba Jin.