Sur les menaces d’expulsions de la ZAD de NDDL

Salut !

Suite aux menaces d’expulsion qui semblent se confirmer (pour fin janvier ?), je pense qu’il serait judicieux de préparer nos réactions individuelles et/ou collectives.

On voit le truc venir alors ce serait pas mal (si possible bien sur) que chacun.e se prépare à agir, que ce soit avec des actions, des manifs / rassemblement, de l’information, ou même se rendre sur place pour filer un coup de main.

C’est tout un symbole qui est attaqué et même si vous n’auriez pas de sympathie pour ce combat ou pour les différentes personnes qui vivent là bas, c’est une zone qui tente de s’autonomiser et de s’affranchir de l’État et ce en France, donc rien que pour ça nous devrions (si on le juge important, ce combat) apporter notre soutien d’une manière ou d’une autre.

Ça peut vouloir dire de choisir de se réserver un petit voyage dans cette période là, au cas où, où bien trouver du matos à envoyer pour anticiper le siège policier qui se dessine à l’horizon, réveiller les comités de soutien locaux, etc.

Dans tout les cas, un appel à mobilisation est lancé, pour le 10 février, sur place.



si vous voulez quelques infos sur la ZAD de NDDL suivez ce lien : https://zad.nadir.org

Bonne fin de journée.