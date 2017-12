Gauche Mediapart ou gauche régressive, qui nie les intégrismes religieux

Il ne s’agit pas d’approuver systématiquement Charlie Hebdo. Il ne s’agit pas non plus de dire n’importe quoi contre lui .

Mario STASI. Charlie Hebdo ne mène aucune guerre contre les musulmans mais condamne les extrémismes religieux d’où qu’ils viennent

Il ne s’agit pas non plus d’être pro-Valls (article médiapart sur un espace libéré mais par qui ?).

Il ne s’agit pas plus de dire que Mediapart - sa Direction - n’est pas bon ailleurs (que ce domaine critiqué) !

Edwy PLENEL : Pour certains musulmans et pour certains juifs ! Pas tous ! | Le Club de Mediapart

Un journal de gauche se doit d’être critique contre ce qui est réactionnaire, y compris chez les musulman-e-s.

Mais là c’est tabou : Islamophobie ressort alors pour empêcher toute critique de ce qui est pourri dans l’islam que certains appliquent mais pas d’autres (note finale).

Il s’agit de refuser l’amalgame essentialiste dans le cadre des religions,

et donc une autre façon de concevoir une religion,

que j’ai appelé le binarisme (voir une religion soit toute bonne ou soit toute mauvaise ) .

ou néo-campisme au plan géopolitique.

"La double impasse" de Sophie BESSIS

Ce livre a pour sous-titre « l’universel face aux fondamentalismes religieux et marchand » .

Un antiraciste peut critiquer cet universel dans son usage mais peut-il s’en passer ? Se passer de ses principes ? Il s’agirait alors de se passer de l’intégrité de l’humain, de sa dignité. Impensable ! S Bessis : "Ces principes ont acquis un nouveau statut dans l’Europe des Lumières qui a opéré une double déconnexion, d’une part entre la religion et la vie civile et d’autre part entre l’individu et le groupe. C’est entre la Renaissance et les Lumières qu’a été peu à peu forgé un individu doté de droits inhérents à sa qualité d’être humain et non à son statut de croyant. Dans le champ politique, cet individu libre a donné naissance au citoyen doté du droit de choisir et de révoquer ses gouvernants en vertu d’un contrat le liant à eux. Liberté de conscience et égalité en droit sont au fondement des universaux de la modernité. La liberté de conscience signe l’autonomie de l’humain par rapport à tous les dogmes religieux."

Il s’agit de lutter contre ce qui est réactionnaire à droite et à gauche !

Ni populisme FN xénophobe , ni soutien aux intégrismes religieux musulmans

Dans les religions, il y a des croyants « vivables » et d’autres invivables et très autoritaires et même violents qui ne cessent de vous importuner avec leur religion, tant leurs dogmes que leurs symboles ou que leurs diktats sexyphobique (pour les femmes surtout) ! Ce sont les femmes qui subissent le plus leurs pratiques issues d’un islam archaïque.

Il y n’y a pas que les intégrismes musulmans sur le créneau sexoséparatiste et sexyphobique voulant l’hypertextile pour les femmes et même les jeunes filles de 5 à 10 ans. Il y a des juifs intégristes dit haredim qui se comportent pareillement : ils veulent eux aussi un hyperpatriarcat, un patriarcat archaïque , le néo-patriarcat plus en reconnaissance des droits égaux (patriarcat restreint) leur étant tout aussi insupportable !

En France aujourd’hui

La défense de l’antiracisme ( tant celui universaliste que celui dit politique) ne peut être vraiment crédible en l’absence d’une double condamnation :

celle des pratiques des intégrismes musulmans, de l’islamisme et du djihadisme (comme de tous les intégrismes en arrière plan intellectuel)

celle de la dérive autoritariste avec l’état d’urgence permanent : faire avancer l’Etat de droit, les droits et les libertés dans l’égalité et la solidarité et la laïcité !

MRAP : un antiracisme tenant compte de la « double impasse ».

Contribution d’un altermondialiste, membre du MRAP : Christian DELARUE

Christian DELARUE

La « gauche régressive » (Maajid Nawaz) nie l’intégrisme religieux - Amitié entre les peuples

