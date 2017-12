Cet article décrit les pressions que subissent les habitants de a zad de Notre Dame des Landes de la part d’autres occupant-e-s qui souhaitent collaborer avec l’état et nettoyer cette zone des "indésirables".

A DIFFUSER PARTOUT SURTOUT HORS ZAD



L’APPEL

Depuis quelques semaines déjà règne sur la zone un climat oppressant mêlé d’incertitude, de colère et de frustration. Cette ambiance délétère, nous la devons à une minorité qui s’octroie le droit, au nom d’une soit disant supériorité intellectuelle et de ses accointances avec l’ACIPA, Copain 44 et la mouvance appeliste , de juger si un individu, un groupe, est assez « bon » pour vivre sur la zad.

Cette main aveugle qui se dit « de justice » impose donc aux habitants de la zad ses lois, qu’elle nomme limites, et qu’elle décide d’appliquer de manière arbitraire lors de réunions secrètes. Je dis secrètes car seuls quelques Élu-e-s sont informé-e-s de ces rendez-vous durant lesquels pourtant des décisions capitales sur l’avenir de la zone sont actées. Décisions qui par la suite font l’objet d’un simulacre de débat lors de la réunion des habitants ou autres rassemblements publiques, ou l’on palabre en vain puisque la décision a déjà été prise en « haut lieu ».

Ainsi, vous avez pu lire dans les comptes rendu de réunion que désormais, pour s’installer sur la Zad, il va falloir présenter un « projet » que devra valider un « comité », que les Free party (dont le fondement est une occupation illégale et sans autorisation d’un territoire, rappelons le) nécessiteront également l’aval d’un autre comité. Enfin, que celui ou celle qui ne respecte pas « les limites », n’aura pas le droit de s’exprimer, voire de paraître lors des réunions.



Mais cela va encore plus loin.

Récemment, cette minorité a décidé l’expulsion progressive d’habitants de la Zad, en commençant par Y. de la Reinette, mis dans un coffre (pardon, une banquette arrière) par une milice d’une soixantaine de personnes tellement peu convaincues de leur légitimité que la plupart étaient cagoulées.

Après cette expulsion, la Freuzière accueille Yvan sur son lieu. Y. ne fait donc de tort à personne. Il n’est plus cette ombre qui vient ternir l’image d’Épinal que « l’élite » souhaite montrer de la D281.

Malheureusement, cette milice, aveuglée par son sentiment de toute puissance, déterminée à asseoir son autoritarisme, n’est pas rassasiée. Affamée de pouvoir, elle veut écraser l’autre, jusqu’au bout.

Pour preuve en est cette vaste fumisterie que fût la réunion de mercredi 13 Décembre au Gourbi où l’on apprît seulement à la toute fin d’une discussion de près de cinq heures que l’expulsion d’Y. de La Freuzière avait été décidée la veille lors d’une de ces fameuses « réunion secrète ».

Ce rassemblement, publique celui-ci, a toutefois permis de mettre en exergue une nette divergence d’opinion de la part des habitant-e-s de la zone au sujet de ces expulsions.

Samedi 16 Décembre, une trentaine de personnes sont venues spontanément apporter leur soutien à Y. et La Freuzière et ceci , sans qu’aucun appel ne soit lancé.

D’un autre coté, samedi matin, un habitant de La Freuzière s’est enquis des nouvelles au sujet de cette expulsion auprès de St Jean du Tertre. Il lui a été répondu que l’expulsion était maintenue, à une date indéfinie, et que La Freuzière devrait assumer les conséquences de son soutien à Y. ...

(edit : Mercredi20decembre2017 minuit : une campagne de dénigrement débute avec toutes les insultes. Y n’est plus seulement un "individualiste", il devient toutes les insultes possibles. Faites donc "le ménage" de vos violeurs ((et violeuses), de vos pédophiles, de vos drogué-e-s ... Y. bientôt accusé d’être reptilien).

Pour conclure, alors qu’il ne présentait aucun signe d’agressivité, cet émissaire se vît administrer une claque par le maire de St Jean du Tertre.

totalitarisme

Cessons de nous voiler la face :un arrière goût de totalitarisme se fait de plus en plus sentir à Notre Dame Des Landes...

Aujourd’hui, c’est Y. et La Freuzière qui sont dans le viseur de cette minorité aux pratiques violentes.

Mais on sait déjà que d’autres ont subit des menaces. Le prochain sur la liste serait un habitant de la Grée. La Chateigne subit aussi des pressions, et les habitant-e-s de la D281 ne se sentent plus en sécurité non plus.

Qui sont iels ?

Allons nous continuer à subir le diktat de ces personnes (majoritairement les habitants de St Jean du Tertre, Bellevue, le Moulin, les Fosses Noires, les Cents Noms), ou comme de bons moutons à se plier à leurs exigences et à LEUR vision de la zad sans rien dire ?

N’oublions pas : cette lutte que nous menons, est une lutte contre l’aéroport ET son monde.

En nous comportant ainsi, nous ne faisons que reproduire l’attitude du citoyen lambda qui se soumet au joug d’un gouvernement, alors que c’est tout l’inverse que nous souhaitions construire en venant sur cette zone !

A toutes celles et ceux que l’on n’entend pas : Il est temps de faire entendre nos voix !

Nous ne voulons pas d’un état dans l’état et nous sommes assez grand-e-s pour nous gouverner nous même.