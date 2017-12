Conférence gesticulée "Arrête ton cinéma !"

Quand deux techiciens du cinéma nous invitent à changer notre regard sur le monde du travail.

À partir d’anecdotes sur leur emploi dans les coulisses de l’industrie du rêve, deux régisseurs nous invitent à changer d’optique sur le cinéma et sur le monde.

Sous prétexte de nous former à leur métier, ces deux cocos s’amusent à chambouler notre vision du travail et de l’économie.

Ils nous baladent du bureau de M.Shelter à celui du chômage. Ils nous embarquent dans la torpeur de leurs foyers et l’excitation d’un grand évènement place de la Concorde. Et nous intriguent avec leurs vues sur le travail fantôme et le salaire à vie.

Affects joyeux garantis !

Un événement du Collectif gesticulant belge en partenariat avec le Centre culturel Garcia Lorca

4€ l’entrée - ouverture des portes à 19h30