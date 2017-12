Critical Mass 29/12

/// LET’S RIDE TOGETHER ! ///

RDV 18h. DEPART/START 18h30.

/// FR ///

Un petit rappel :

1) La masse critique est une ballade collective à vélo, juste comme des gens se balladent dans d’autres moyens de transport. Les participants ne portent pas de couleur politique... mais le choix du moyen de transport est en soi un acte politique !

2) Les participants respectent le code de la route, mais veillent aussi à la sécurité de tous les participants. Chacun aide à assurer un passage sécurisé aux carrefours, ronds-points, croisements en laissant le moins de véhicule extérieurs s’insérer dans le cortège.

3) On est gentil et on respecte les usagers plus faibles (physiquement comme intellectuellement) que nous. On prend part à la circulation, on ne la perturbe pas par d’autres actions que par notre simple présence. On ne subit pas le trafic. On EST le trafic.

4) On règle les éventuels conflits qui pourraient survenir UNIQUEMENT avec des bisous.

/// NL ///

Een kleine herinnering :

1) Critical Mass is een gezamenlijke fietstocht, geen politieke manifestatie. Deelnemers worden verondersteld geen politieke kleur te bekennen…. maar de keuze voor de fiets is op zich al een politiek standpunt.

2) Deelnemers respecteren de wegcode maar zijn eveneens bedachtzaam op de veiligheid van de andere deelnemers. Daarom zullen een aantal onder hen een veilige doorgang aan de kruispunten verzekeren.

3) Iedereen is vriendelijk en respecteert zwakkere weggebruikers. Wij nemen deel aan het verkeer en verstoren het verkeer niet anders dan door onze loutere aanwezigheid.

4) ENKEL Kusjes geven als er ruzie is.

/// EN ///

A little reminder :

1) Critical Mass is a collective cycling tour, not a political demonstration. We do not display any political message, other than our means of transportation, which is already enough of a political act.

2) Participants respect traffic laws but also ensure the safety of all participants. Everyone should therefore secure the crossroads, rondabouts etc... to prevent other road users to get in the Mass.

3) We are kind to others and respect the more vulnerable (physicly or intellectually speaking) road users. We take part in traffic and don’t cause any disturbance other than by our mere presence, just like any other road user. We no more suffer the traffic. We ARE the traffic.

4) We use ONLY kisses to solve potential conflicts.