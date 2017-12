On se retrouve en cette période de « fêtes » pour souhaiter la fin du vieux monde avec des crêpes et du vin chaud entre autres. Qui saura résister à l’envie de faire vibrer ses cordes vocales sur la musique d’un karaoké ? Et tout ce joyeux bordel en soutien à Acrata.

Vrijdag 29 december – 19u30 – ACAB avond

We zijn weer in de eindejaarsdagen beland. Laten we eerder samen klinken, met een warme wijn en pannenkoeken, en elkaar het einde van de oude wereld wensen ! En wie zal de verleiding kunnen weerstaan om met zijn/haar stemgeluid deze oude wereld uit volle borst weg te zingen tijdens Karaoké ? En al dit festieve chaos ten voordele van Acrata.