Décoloniser les richesses et les consciences

Conférence-débat avec :

Julien TRUDDAÏU

Concepteur de l’exposition "Notre Congo/Onze Congo", la propagande coloniale dévoilée

Kalvin SOIRESSE NJALL

Ex-coordinateur du Collectif Mémoire coloniale

Colonisé en 1885 par le roi Léopold II qui le céda ensuite à la Belgique en 1908, le Congo a été systématiquement dépouillé de ses richesses (caoutchouc, huile de palme, cuivre, or, diamant, uranium, etc) par les grandes sociétés belges (Union minière, Petrofina, Cofinindus) et étrangères (Lever). En 1957, le taux de profit moyen des entreprises était de 9,5% en Belgique, de 21% au Congo. En 1958 le rapport entre le salaire d’un travailleur noir et d’un travailleur blanc au Congo était de 1 à 33 !

D’autre part les consciences ont été fortement marquées par la propagande coloniale imposée pendant des décennies et le restent. Ainsi, Theo Francken a déclaré que la diaspora juive ou chinoise étaient une plus-value pour l’immigration, mais pas la diaspora congolaise. Aujourd’hui, le pillage du Congo continue sous une forme néocoloniale et les stéréotypes coloniaux persistent.

Julien Truddaïu est Chargé de projet à l’ONG Coopération Éducation Culture et Concepteur de l’exposition "Notre Congo/Onze Congo" la propagande coloniale dévoulée..

Kalvin Soiresse Njall est enseignant, journaliste et guide, fondateur et ex-coordinateur du Collectif Mémoire Coloniale et de Lutte contre les Discriminations.

Ils nous parleront de la propagande coloniale belge, de la place de la colonisation dans les manuels scolaires et des enjeux actuels de la décolonisation des esprits.

Adresse de la soirée ; Pianofabriek (Salle Cadzand) 35 rue du Fort, 1060 Bruxelles (M° Parvis de St-Gilles)

Entrée gratuite.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une activité organisée par la Formation Léon Lesoil (en collaboration avec la Gauche anticapitaliste).

Renseignements :

0486 29 19 29

formationleonlesoil@gmail.com