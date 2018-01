Rassemblement de soutien à la lutte des peuples d’Iran

La section de Belgique de l’organisation "8 Mars" des femmes d’Iran et d’Afghanistan et le Belgian Youth Committee (de l’exil politique iranien) organisent en soutien à la lutte des peuples en Iran un rassemblement ce vendredi 5 janvier, de 12H30 à 14H30 devant l’ambassade d’Iran, 15 avenue Franklin Roosevelt à 1000 Bruxelles. Une soirée de solidarité et d’information aura lieu le lendemain au local Sacco-Vanzetti.