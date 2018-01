Soirée d’info et de soutien à la lutte des peuples d’Iran

La section de Belgique de l’organisation "8 Mars" des femmes d’Iran et d’Afghanistan et le Belgian Youth Committee (de l’exil politique iranien) organisent en soutien à la lutte des peuples en Iran une soirée de solidarité et d’information (en farsi et en anglais, avec traduction en français et un projection de vidéos) au Sacco-Vanzetti, 54 chaussée de Forest à 1060 Saint-Gilles (métro "Porte de Hal" sortie "Chaussée de Forest"), samedi 6 janvier à partir de 19H00.