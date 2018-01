• Buffet solidaire

• Conférence sur les lois

“anti-terroristes” 129a

et 129b en Allemagne

• Interventions vidéo

• Musique

Erdal Gokoglu est un militant révolutionnaire turc qui vit en Belgique depuis 2002, il y a reçu le statut de réfugié politique en 2007. Lorsqu’il était emprisonné en Turquie de 1995 à 2001 il a été torturé et a participé à une grève de la faim, ce qui lui a laissé de graves séquelles physiques. Erdal a été arrêté le 13 novembre dernier à Liège, la justice a décidé de son extradition vers l’Allemagne au motif qu’il y a vendu des revues, organisé une conférence à l’Université de Berlin et organisé des concerts. Ces trois “preuves” ont justifié qu’Erdal soit traité sous un régime anti-terroriste car elles démontreraient de son appartenance au DHKP-C.

L’Allemagne se fait ainsi porte-flingue du régime turc en réprimant les militants qui ont réussi à quitter le pays. La Turquie détient des milliers de militants révolutionnaires, elle a limogé plus de 100.000 personnes, et est désormais détentrice du record d’émissions de mandats d’arrêt internationaux via Interpol.

Via les lois “anti-terroristes” 129a et 129b, l’Allemagne poursuit la répression de masse engagée par l’État turc. Ces lois permettent par exemple de poursuivre des militants d’organisations qui ne sont pas considérées comme terroriste en Europe ou pour des faits qui n’ont pas été commis en Allemagne.