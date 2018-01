Action en chanson dans le métro contre la surconsommation

Acheter durant les soldes est-il indiqué, alors que nous vivons une crise sociale et environnementale ? Evitons la surconsommation, néfaste pour notre environnement et notre société. Consommons moins de biens et adoptons un mode de vie responsable.

Ce samedi 06 janvier 2018 (après-midi), nous prévoyons de relancer une action de sensibilisation à la surconsommation, en musique et dans la bonne humeur, dans les métros de la capitale. Cette fois-ci, l’action sera en lien avec Les Soldes.

Pas besoin d’avoir fait la Star’ Ac ou d’être une Nouvelle Star pour participer !

Rendez-vous ce samedi 06 janvier devant les guichets de la gare centrale à 14h (Rue de Loxum, 1000 Bruxelles) comme les années précédentes.

Pour vous inspirer, regardez la vidéo de l’action de décembre 2016 pour la surconsommation à Noël : https://www.amisdelaterre.be/?Action-pour-feter-Noel-autrement