[conférence-débat] Le progrès m’a tué

Conférence-débat avec Vincent Cheynet, rédacteur en chef du journal La décroissance .

Deux siècles d’idéologie du progrès ont épuisé la nature et les peuples. Il est temps qu’une conception authentique de l’écologie reprenne la main, celle qui remet en cause le capitalisme, le déferlement technologique, l’organisation industrielle, l’impératif de croissance, un certain mode de vie et d’être.

Accueil dès 19 h.

Entrée à prix libre.

Organisé par le mpOC-Liège et Barricade.