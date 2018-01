[FRANCAIS]

Le 30 décembre nous étions bien plus que 10 à nous rassembler pour annoncer à Theo Francken que les citoyen.ne.s avec ou sans papiers lui ordonnent de quitter le gouvernement. Nous lui avons donné un délai de 15 jours. C’est pourquoi nous appelons à manifester massivement ce samedi 13 janvier.

Nous serons nombreu.x.ses pour vérifier si l’ordre a été exécuté et démontrer notre détermination à refuser qu’un ministre puisse avoir des propos et une politique raciste, meurtrière et tortionnaire impunément.

On ne compte plus les recadrages de Francken par le premier ministre Charles Michel. Ces recadrages ne sont rien d’autre que de la communication car le gouvernement fédéral est bien derrière son secrétaire d’État à l’Asile et à la migration. Ce 2 janvier 2018, Charles Michel a encore soutenu publiquement Theo Francken et le 7 janvier Bart De Wever déclarait que la N-VA quitterait le gouvernement si Francken devait démissionner. Au-delà du "cas Francken", c’est donc la politique anti-migratoire et raciste du gouvernement fédéral qu’il convient de critiquer.

Ces dernières années la situation des personnes migrantes et des sans-papiers en Belgique n’a cessé d’empirer. Une politique d’asile toujours plus restrictive et une gestion migratoire toujours plus sécuritaire s’accompagnent d’une rhétorique raciste de plus en plus décomplexée et de l’augmentation des violences d’État envers les personnes migrantes : rafles, passages à tabac, enfermement, déportations… Il s’agit d’ailleurs d’une tendance générale observable partout en Europe, de la Hongrie à l’Italie en passant par la France, concertée au sein de l’UE et transcrite dans ses directives.

Le succès de notre mobilisation le 30 décembre dernier et l’exemple de ces centaines bénévoles qui chaque jour hébergent et viennent en aide aux personnes migrantes depuis plusieurs mois prouvent que nous sommes nombreu.x.ses à nous opposer à la vision du monde que défendent Francken et le gouvernement fédéral. Nous l’affirmons haut et fort, nous ne nous reconnaissons pas dans la politique de ce gouvernement. Nous nous opposons au renforcement du racisme d’État, à la criminalisation des personnes migrantes, à la surexploitation des travailleu.r.se.s sans-papiers. Nous portons au contraire un autre projet de société, solidaire et égalitaire.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est temps que la population vivant en Belgique (qu’elle ait des papiers ou non) s’exprime. La démocratie c’est aussi le fait de pouvoir choisir qui sont nos dirigeant.e.s et Francken, nous n’en voulons plus !

Le 30 décembre n’était qu’un échauffement ! Soyons encore plus nombreu.x.ses ce samedi ! Invitez du monde et parlez-en autour de vous !

Pour rejoindre la liste des signataires contactez-nous ou publiez-le dans l’événement !

[NEDERLANDS]

Op 30 december waren we met meer dan tien samen gekomen om aan Theo Francken aan te kondigen dat burgers met of zonder papieren eisen dat hij de regering verlaat. We hebben hem een periode van 15 dagen gegeven.

Daarom roepen wij op massaal te komen demonstreren op zaterdag 13 januari. We zullen talrijk aanwezig zijn om te controleren of de opdracht is uitgevoerd en onze vastberadenheid tonen dat we niet akkoord gaan met een minister die racistische en moorddadige en uitspraken doet en zulke politiek voert.

We accepteren niet dat premier Charles Michel staatssecretaris Francken moet blijven corrigeren. Deze communicatie toont aan dat de federale overheid achter haar staatssecretaris voor asiel en migratie blijft staan. Afgezien van de "Francken -z aak", moet het beleid van de federale overheid worden bekritiseerd.

De laatste jaren is de situatie van migranten en mensen zonder papieren in België onophoudelijk slechter geworden. Een steeds meer restrictieve asielpolitiek en een migratiebeleid dat meer en meer de nadruk legde op het veiligheidsbeleid gingen gepaard met een steeds openlijkere racistische retoriek en een toename van het staatsgeweld tegenover migranten : razzia’s, kloppartijen, opsluitingen en deportaties.

Het gaat hier trouwens on een algemene tendens die we overal in Europa zien, van Hongarije tot Italië over Frankrijk. Het is een politiek die overlegd werd binnen de EU en vastgelegd in haar directieven.

Onze succesvolle mobilisatie op 30 december en het voorbeeld van de honderden vrijwilligers die sinds een aantal maanden elke dag honderden migranten huisvesten, laten zien dat we met veel zijn om ons te verzetten tegen het wereldbeeld dat Francken en de federale overheid verdedigen.

We bevestigen het luid en duidelijk, we erkennen onszelf niet in het beleid van deze regering. Wij verzetten ons tegen de versterking van het staatsracisme, de criminalisering van migranten, de overexploitatie van werknemers zonder papieren. Wij dragen een ander samenlevingsproject : een van solidariteit en gelijkheid.

Daarom vinden we dat het tijd is voor mensen die in België wonen (of ze nu papieren hebben of niet) om zich uit te drukken. Democratie gaat ook over het kunnen kiezen wie onze leiders zijn en Francken, die willen we niet meer !

30 december was slechts een opwarming. Laten we deze zaterdag nog talrijker zijn. Nodig mensen uit en praat erover met je omgeving !

Om de actie mee te onderschrijven, contacteer ons of publiceer het in het evenement.

[PREMIERS SIGNATAIRES / EERSTE ONDERTEKENAARS]

Coordination des sans-papiers de Belgique

MRAX asbl

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

CODE ROUGE

Acteurs des temps présents

Jeunes anticapitalistes (JAC)

Collectif Alternative Libertaire Bruxelles

Bruxelles Zone Antifa

JOC Bruxelles

Bruxelles Laïque

[SIGNATAIRES / ONDERTEKENAARS]

Le Groupe Montois de Soutien aux Sans-Papiers

Niemand Is Illegaal

Solidarity for All

SAP antikapitalisten / Gauche anticapitaliste

Antifa Antwerpen

SOS Migrants

Union des Progressistes Juifs de Belgique - UPJB

École en colère

CEPAG-FORABRA

Maison du Peuple d’Europe – Europees VolksHuis

Le Monde des Possibles asbl