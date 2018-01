La lutte non-violente pour les droits humains en Argentine et en Amérique du Sud

Profondément engagé dans la lutte pour les droits humains, ce mardi 23 janvier 2018 Jean De Wandelaer viendra nous parler de la situation actuelle en Argentine et en Amérique du Sud et nous partagera ses nombreuses expériences et analyses. Cette rencontre se tiendra à la Maison de la Paix où il fut objecteur de conscience en 1980-1981.

Jean De Wandelaer, membre du MIR-IRG (ex Agir pour la Paix), fut volontaire des Brigades de Paix Internationales au Guatemala et au Salvador où il fut notamment détenu par le gouvernement. Il vit en Argentine depuis 1993. Il a travaillé pour le Service Paix et Justice (SERPAJ) et dans la coopération au développement avec le Service Civil International SCI. Il a aussi collaboré avec le prix Nobel de la Paix Adolfo Perez Esquivel qui lutta contre la dictature argentine dans les années 70-80.

Ma 23.01 | 18h-20h | Maison de la Paix | 35 rue Van Elewyck | 1050 BXL

Gratuit