Ce mercredi 31 janvier, Agir pour la Paix recevra Mohamed El Battiui, professeur à L’Institut Cooremans. Il nous parlera du Rif Marocain et retracera brièvement son histoire pour nous aider à mieux comprendre les enjeux actuels de cette région dont le passé tumultueux ne cesse de peser sur le présent et le futur de ses habitants.

Depuis les années 20, cette région a connu plusieurs affrontements et soulèvements (notamment en 1958-59) qui auront causés des milliers de morts. Un siècle s’est écoulé depuis l’époque du leader révolutionnaire Abdelkrim El Khattabi, mais depuis octobre 2016, la crise sociale que connaît le Rif engendre un nouveau mouvement de contestation populaire. La pauvreté locale contraint la population à une émigration massive vers la Belgique, l’Allemagne ou les Pays-Bas. Ainsi, le million et demi de Marocains installés au Benelux et dans le Nord-Pas-de-Calais sont issus du Rif…

Mercredi 31.01 | 18h>20h | Maison de la Paix | 35 rue Van Elewyck | 1050 Ixelles

Gratuit