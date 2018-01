Masterclass Maria Otero

Retour sur le film "L’assemblée", dans lequel Mariana Otero suit la naissance et la mise en place du mouvement Nuit Debout.

Pendant que des gens venus de tous les horizons travaillent à inventer une nouvelle forme de démocratie, la cinéaste s’essaye à capter ce foisonnement des idées, à documenter la force du vivre ensemble sur le petit bout de territoire qu’est la place de la République, à Paris.

Quel dispositif cinématographique penser pour écrire et monter un film sur un événement entrain de se faire ? Est il encore possible aujourd’hui de prendre la caméra, d’y aller, de filmer, avant toute forme de soutien, sans producteur, sans écriture préalable ? La liberté induite par une telle prise de risque et les limites posées. Focus sur la démarche cinématographique de Mariana Otero, qui reviendra sur le film L’Assemblée, mais également sur ses films précédents, tels Histoire d’un secret, Entre nos mains ou encore A ciel ouvert.

Rencontre organisée en partenariat avec la Scam, et animée par Ronnie Ramirez, réalisateur et fondateur du collectif citoyen Zin TV.

Durée : 11h-13h

PAF : 3€ (entrée gratuite sur présentation d’un ticket payant de la projection du film L’assemblée - projection : 26 janvier au soir au Cinéma Aventure