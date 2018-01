Soirée de soutien à La Libertatria lieu autogéré au Vénézuela

http://lalibertaria.acultura.org.ve/

En 2005 c’est créé l’Athénée Autonome de Contreculture et Etudes Acrates avec sa Bibliothèque Populaire Libertaire “Mauro Mejiaz” à Biscucuy, puis il déménage dans le parc national Dinira de l’état de Lara, ou l’on n’a pas pu construir l’Athénée parce que nous sommes dans un parc naturel et cela n’ai pas permit, maintenant (fin 2017) nous avons acheté une ferme de 4 hectares (grâce au fond recolectés sur la tournée en France et en Suisse), parfait pour le projet, lequel s’appelera désormais Espace Contreculturel Autogéré “La Libertaria” .

L’ Espacio Contracultural Autogestionado “La Libertaria” est une organisation indépendante et autonome, sans liens avec quelques partis ou organisations politiques que ce soit et sans but lucratif, dont les objectifs primordiaux sont l’études et la diffusion de valeurs tels que l’autogestion, l’entraide, la solidarité, la justice sociale et la promotion culturelle en générale.

Visant à favoriser la pratique et la connaissance de la contreculture ou “cultures alternatives” (par contreculture, nous entendons toutes formes d’expressions et d’actions : musiques, littérature, photographie, peinture, vidéo, débat, rencontre, théatre, graphisme, manifestation…) De part nos activités, nous tentons de reconsidérer la CULTURE non pas comme un produit de luxe réservé à une élite ; mais comme un véritable outil de communication accesible à toutes et à tous. Et n’oublions jamais que “l’argent est un moyen, pas un but” !!

Celui-ci est composé de :

la Bibliothèque Populaire Libertaire “Mauro Mejiaz” ouverte toute la semaine avec des cours d’anglais, français, soutien scolaire, musique, peinture et dessin, danse, tissage, artisanat etc…

el ciné “Buenaventura Durruti” (mercredi aprés midi pour les petit e s et samedi aprés midi pour les grand e s)

un marché paysan tous les samedi et dimanche matin (de 8h à midi)

GURA 2nd LP Calligura RELEASE PARTY

https://guradoom.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=VG3H7W3mysQ

PNEUMATIC HEAD COMPRESSOR

http://www.pneumaticheadcompressor.be/

https://pneumaticheadcompressor.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=P79FjYgeYjc

https://www.youtube.com/watch?v=Ver3qaGxljs

VACANT

approxipunk

https://www.youtube.com/watch?v=UkiVEXVGy60

MiTCH