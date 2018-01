A l’issue du spectacle "L’Herbe de l’Oubli"

Intervenants au débat : Avec : Jean-Marc Nollet (Ecolo), Céline Parotte (L’art de gouverner les déchets hautement radioactifs), George Van Goethem (Collectif 100twh) et Jan Van de Putte (Greenpeace)

Modératrice : Sandrine Warsztacki

Le Poche invite le public à refaire le monde dans la salle du théâtre bien sûr, mais aussi au bar après le spectacle. Ce soir-là des témoins clefs rencontrent les spectateurs. Au coin du feu, autour d’un verre, on discute de façon informelle du sujet de la pièce, de ce qu’elle éveille comme questions chez chacun de nous, de nos expériences, on s’échange nos indignations, nos envies, nos passions.