Nous, groupe de travailleurs.euses, précaires, ex-coursiers.ères et client.e.s occasionnel.le.s, observons depuis un certain temps le bras de fer entrepris par les coursiers.ères face à Deliveroo, qui essaye de leur imposer des conditions de travail toujours plus précaires. Nous ne voulons plus rester passifs/ives face à ce combat et désirons soutenir les coursiers.ères face à cette plate-forme mondiale. La lutte des coursiers.ières concerne non seulement leurs droits fondamentaux de travailleurs.euses mais également le présent et le futur des conditions de travail de tou.te.s. Le fondateur de Uber, qui impose lui aussi le faux statut d’indépendant.e partout où il s’implante, est en effet très clair sur le but premier de sa plate-forme : porter un coup fatal au contrat de travail.

La question est donc simple : voulons-nous vivre dans un monde d’exploitation toujours plus sauvage, où les patrons nous payeraient à la tâche et pourraient se dédouaner de toute responsabilité en cas d’accident ou de maladie ? Où nous n’aurions plus droit au chômage car nous serions de soi-disant indépendants.e.s ?

C’est aujourd’hui que ce combat se joue, Slaveroo joue la montre car le 31 janvier, ils ont prévu de mettre tous leurs coursiers salariés à la SMART à la porte pour les contraindre à accepter le statut d’indépendant. Ils pensent que cela va étouffer la contestation de leur système, nous devons nous organiser pour leur donner tord.

C’est pour cela que nous appelons tou.te.s à rejoindre notre première assemblée le mercredi 24 janvier à 18h30 au 4 rue d’Anderlecht (locaux des JOC), pour qu’en coordination avec les coursier.ères nous puissions remporter cette lutte.

Mettons fin aux agissements de Slaveroo !

Ils nous veulent précaires ? Soyons inflexible !