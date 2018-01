Het Vlaams Parlement dreigt half februari in te stemmen met CETA.

Le Parlement Flamand menace de ratifier le CETA mi-février.

De Vlaamse meerderheid wil niet wachten op de CETA-check aan onze grondrechten door het Europees Gerechtshof. #GrondRecht

La majorité politique du parlement Flamand ne veut pas attendre que la Cour Européenne de Justice vérifie le respect de nos droits fondamentaux. #Droitsfonda

Een schande ! C’est une honte !

Daarom hebben de TTIP- en CETA-vrije burgerinitiatieven en gemeenten beslist zaterdag 27 januari uit te roepen CETA-actiedag in heel België in de steden en gemeenten.

Les communes et initiatieves citoyens hors TTIP et CETA appellent à des actions décentralisés dans toute la Belgique le week-end du 27 et 28 janvier.

Doe mee ! Steek iets ineen ! Neem kontakt !

Er is het CETA game dat je kan spelen.

Er is de CETA-vrije Hervekaas die ja kan aanbeiden.

Er zijn acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het doel is én sensibliseren én de politiek onder druk zetten.

Info : fb event of nottipgent@gmail.com 0497/23.07.60.

Participez ! Organisez-vous ! Prenez contacte !

Il y a le CETA-game

Il y a le fromage d’ Herve hors CETA

Il y a des actions de désobéissance civil.

Le but c’est sensibiliser ET augmenter la pression sur le parlement Flamand.

Info : Event FB ou parisse.andre@tifox.be 0487/610.520