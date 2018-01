FR/ Le festival itinérant « Made in Bruxsel » ces migrations qui font la ville, réunit chercheurs, monde associatif, artistes et Bruxellois du mois de janvier 2018 au mois de mai 2018. Au cours de dix soirées et dans de nombreux lieux culturels et artistiques bruxellois, l’heure sera au débat et à la fête sur cette diversité des migrations, apport et atout, qui construit notre ville mondiale aujourd’hui. Chaque soirée sera l’occasion de découvrir des artistes Bruxellois, des chercheurs et d’écouter plusieurs générations de Bruxellois de cette diversité urbaine. Inscription : info@madeinbruxsel.com

NL/ Het reizend festival « Made in Bruxsel » die migraties die de stad maken, brengt onderzoekers, verenigingsleven, kunstenaars en Brusselaars samen van januari 2018 tot mei 2018. Tien avonden in verschillende culturele en artistieke huizen, gewijd aan deze diversiteit, aan deze migraties die onze wereldstad maken tot wat ze vandaag is. Elke avond ontdekken we Brusselse artiesten, onderzoekers en getuigenissen van verschillende generaties Brusselaars uit stedelijke diversiteit. Inschrijving : info@madeinbruxsel.com

EN/ The travelling festival « Made in Bruxsel » migrations that create the city, gathers researchers, civil society actors, artists and inhabitants of Brussels from January 2018 until May 2018. Throughout ten evenings that will take place in various Brussels cultural and artistic places, we will debate and celebrate diversity, and those migrations that contributed to the development of our global city today. Every evening will offer the opportunity to discover Brussels artists, researchers and to listen to multiple testimonials of generations of residents of Brussels who grew up in this urban diversity. Registration : info@madeinbruxsel.com