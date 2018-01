« Tout le monde déteste le travail »

Rencontres pour qui en a, en cherche, l’évite, s’organise au delà... [Samedi 27 janvier]

Il y a quelques mois, alors qu’allait se tenir le congrès annuel des directeurs de ressources humaines des grandes sociétés du CAC 40, nous avions relayé un appel à « chasser le DRH » dans le Bois-de-Boulogne. La suite est connue : face à ce rassemblement festif, Muriel Pénicaud, DRH de l’entreprise France avait dû annuler sa venue au congrès. Tandis qu’un rassemblement statique conspuait gaiement l’événement toute la matinée, obligeant les DRH à faire quelques pas à pied, quelques joggeurs énervés se laissèrent aller à incendier des voitures de fonction des invités. Il n’en fallut pas plus pour que nos confrères journalistes de tous bords répandent leur chagrin sur tous les écrans du pays : « comment peut-on s’en prendre, avec humour de surcroît, à ces honnêtes DRH qui ne veulent que le bien commun ? » Un scandale en appelant un autre, les organisateurs de la chasse s’apprêtent à récidiver le 27 janvier prochain : « Tout le monde déteste le travail », Rencontres pour qui en a, en cherche, l’évite, s’organise au delà..., c’est ainsi que s’intitule cette journée où se croiseront syndicalistes et philosophes, ouvriers et historiens, sociologues du travail et metteurs en scène, écrivains et ZADistes. Gageons que ceux qui ont feint de s’émouvoir à la vue d’une DRH acculée à prendre le métro ne manqueront pas de s’indigner plus encore de cette improbable agrégation qui ose mettre en joue ce par quoi tant d’entre nous sont tenus : le travail.