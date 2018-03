Une cinquième Reclaim the Night s’organise à Bruxelles le samedi 31 mars 2018, nuit de pleine lune.

La « Reclaim the Night », est une marche de nuit féministe (en mixité choisie sans mecs cis*) afin de se réapproprier la rue la nuit contre les violences sexistes et policières*.

Nous avons choisi la forme d’une marche aux flambeaux qui se veut porteuse d’un féminisme inclusif, intersectionnel, insurrectionnel et pro-choix (pour le libre choix en matière d’avortement, du port ou non du hijab, la liberté des travailleuses-rs du sexe, etc).

Nous nous organisons de manière horizontale, sans drapeau, ni hiérarchie, en essayant au maximum de ne pas reproduire de rapports de domination entre nous.

Des ateliers de préparation aux banderoles et flambeaux sont proposés le samedi 31 mars à 13h au 123 rue Royale, 1000 Bruxelles. Auberge espagnole pour celleux qui veulent.

Manifestation le samedi 31 mars 2018 à 20h au Quai au Bois Brûler (métro Ste-Catherine).

Une boum et bouffe vegan sont prévues après la manif.

Un sleeping est disponible. Pour que l’organisation soit la meilleure possible, c’est cool si les personnes qui souhaitent y dormir envoient un petit mail et amènent leur sac de couchage-tapis de sol.

Le sexisme n’est pas qu’un mot, c’est une oppression systémique basée sur le genre.

Il s’immisce dans toutes les sphères de nos vies et les gangrène :

Au travail, dans la rue, à la maison, dans le culte, dans la culture, dans le sport, dans les transports, à l’école, à l’hôpital, face à la justice, face à la police, à la télévision, sur internet, dans les espaces militants, PARTOUT.

Allons crier l’injustice qui nous est faite continuellement en toute impunité, sans attendre ! Car nous ne nous contenterons pas du 8 mars. Nous exigeons d’avoir le contrôle absolu de nos corps, de nos paroles et de nos vies.

Parce que nous ne voulons plus les miettes du patriarcat.

Parce que nous ne voulons plus de policiers dans nos rues, ni de ce système capitaliste.

Prenons la rue, la nuit, ensemble, solidaires et combatives. Occupons tous les espaces dont nous sommes chassé-e-s, harcelé-e-s, agressé-e-s, fliqué-e-s.

Avec toute notre sororité,

une meute de chat-te-s ∴

Courriel : reclaimthenightbruxelles@riseup.net

Site web : https://reclaimthenightbruxelles.wordpress.com

* Cisgenre : Individu dont le ressenti de l’identité de genre coïncide avec le sexe qu’on lui a assigné à la naissance.

* Voir article d’une copine témoignant de la dernière Reclaim the Night (février 2017) : https://bxl.indymedia.org/spip.php?article13619