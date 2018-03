Formation Good Food

Coordonnée par Rencontre des Continents,

en partenariat avec Groupe One et la mission locale d’Ixelles

"Découverte du secteur

de l’Alimentation Durable"

Prochain cycle : mai/juin 2018

(sous réserve de validation par Bruxelles Environnement)

Quoi ?

Les objectifs de la formation sont d’approfondir les enjeux de l’Alimentation Durable, de donner une vue globale du secteur professionnel de l’AD et d’expérimenter la création et la gestion collective de projets.

Pour qui ?

Toute personne motivée, souhaitants’orienter professionnellement dans le secteur (demandeurs d’emploi, porteurs de projets individuels ou collectifs, personnes en reconversion professionnelle,…)

Quand ?

En mai et juin 2018 (5 semaines de formation à raison de 2 jours par semaine – principalement les mercredi et jeudi)

Où ?

A Ixelles et en Région de Bruxelles-Capitale

Comment ?

Alternance d’apports théoriques (avec des intervenants spécialisés et des professionnels du secteur), de visites de terrain (projets et initiatives en RBC) et d’expérimentations (atelier culinaire, d’initiation au maraîchage,…). Approche : pédagogie active et processus d’intelligence collective

Pour y participer, venez nous rencontrer à une des séances d’infos (séance obligatoire avant inscription) :

- soit le mardi 20 mars de 17h30 à 19h30, au Village Partenaire

rue Fernand Bernier, 15

ou le mercredi 28 mars de 10h à 12h, à la Maison de la Paix

Rue Van Elewyck, 35

=> Pour nous indiquer que vous participez bien à une de ces séances :

l’inscription à la séance d’info c’est par ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1s2Eo3mKW9tShC2cKSIncibY39HQDO39o-_L_Rdo5G3dLw/viewform

Toutes les infos sont là : http://rencontredescontinents.be/Formation-Decouverte-du-secteur-de-l-Alimentation-Durable-462.html