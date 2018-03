Le RBDH vous invite à une soirée ciné-débat sur la question du logement social. Nous diffuserons en première belge le documentaire anglais percutant Dispossession .

Trailer

Le film Dispossession montre la grande escroquerie et la négligence du logement social au Royaume-Uni au cours des trente dernières années. Le film révèle comment les individus et les communautés se battent contre les promoteurs publics et privés, alors qu’ils tentent de sauver leurs maisons de la démolition, tout en enquêtant sur les décisions qui ont transformé une crise en tragédie.

La réalité anglaise met en perspective la question du logement social et renvoie à la réalité bruxelloise. La projection (1h22) sera suivie d’un moment de discussion ou nous présenterons les enjeux actuels du logement social à Bruxelles.

Info & inscription : info@rbdh.be - 02 502 84 63

Entrée libre

Réservation souhaitée

Langue : anglais

Sous-titres : français

Projectie van de documentaire - Belgische première

Dispossession - The great social housing swindle

De BBRoW nodigt u uit op een ciné-debat avond over sociale huisvesting. In Belgische première vertonen we de ontluisterende Engelse documentaire Dispossession .

De film Dispossession toont het grote bedrog en de verwaarlozing van de sociale huisvesting in Groot-Brittanië van de laatste 30 jaar. De film onthult hoe bewoners en verenigingen zich verzetten tegen privépromoteren en de overheid, hoe ze proberen hun huizen van afbraak te vrijwaren. De film stelt de beslissingen die tot tragedies lijden in vraag.

De Engelse ervaringen werpt ook vragen op over de toekomst van sociale huisvesting in Brussel. De voorstelling (1h24) wordt daarom gevolgd door een korte uitwisseling en discussie.

Info en inschrijvingen : info@rbdh.be - 02 502 84 63

Gratis toegang

Reservatie gewenst

Cinema Arenbergstraat n°3 in 1000 Brussel

Taal : Engels

ondertiteling Frans